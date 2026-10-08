Burgemeester ontbijt met leerlingen OBS de Triolier

Burgemeester Roland van Kessel heeft samen met leerlingen van OBS de Triolier ontbeten. Dit gebeurde in het kader van het Nationaal Schoolontbijt, dat gezonde eetgewoonten onder basisschoolkinderen promoot.

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Burgemeester Roland van Kessel heeft meegedaan aan het Nationaal Schoolontbijt door samen met leerlingen van OBS de Triolier te ontbijten. Tijdens het ontbijt konden de kinderen vragen stellen aan de burgemeester, zoals wat hij dagelijks doet, wat zijn favoriete ontbijt is en waarom een gezonde start van de dag belangrijk is.

Het ontbijt was onderdeel van de Week van Ons Eten, waarin van 6 tot en met 9 oktober burgemeesters in heel Nederland aandacht vragen voor het belang van een gezond ontbijt. Voor veel kinderen is ontbijten vanzelfsprekend, maar dat geldt niet voor iedereen. Scholen, gemeenten en andere organisaties, zoals Gezond School-adviseurs en JOGG-regisseurs, zetten zich in om gezonde eetgewoonten te stimuleren.

Samen een gezonde start

Tijdens het ontbijt in de gemeente Cranendonck stonden producten uit de Schijf van Vijf op tafel. De kinderen konden genieten van volkorenbrood, fruit, groente, zuivel, naturel sojadrink en gezond beleg. Zo kregen zij meer informatie over gezonde keuzes en konden ze deze meteen proeven.

Het Nationaal Schoolontbijt wordt jaarlijks georganiseerd, met ook dit jaar extra aandacht voor gezonde eetgewoonten van 9 tot en met 13 november. Het initiatief probeert kinderen bewust te maken van het belang van een goede start van de dag.

De burgemeester benadrukte dat een gezond ontbijt zorgt voor de energie om goed te leren en op te letten. Hij vond het inspirerend om te zien hoe de leerlingen al veel wisten over gezonde voeding.