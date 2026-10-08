Son en Breugel verhoogt OZB om begroting sluitend te maken

De gemeente Son en Breugel heeft de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 gepresenteerd. Door stijgende kosten en te lage rijksbijdragen is een verhoging van de OZB noodzakelijk. Ook komen er bezuinigingen en meer nadruk op zelfredzaamheid bij inwoners.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe begroting en meerjarenraming aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin staat het versterken van de financiële positie van de gemeente centraal. Door oplopende uitgaven, vooral binnen jeugdzorg en Wmo, dreigen de tekorten verder te groeien. De middelen vanuit het gemeentefonds zijn onvoldoende om deze kosten te dekken.

Volgens wethouder Jelle de Jong pakt de verdeelmethodiek van rijksmiddelen nadelig uit voor Son en Breugel. Het Rijk koppelt lage inkomens aan hogere jeugdzorgkosten, terwijl de gemeente relatief weinig huishoudens met lage inkomens heeft. Dit zorgt voor een te lage bijdrage aan de kosten voor specialistische jeugdzorg. Tijdens een vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een motie aangenomen om deze financiering aan te passen, maar de gemeente verwacht voorlopig geen extra middelen.

Bezuinigingen en hogere lasten

Om de financiële situatie te verbeteren, voert de gemeente bezuinigingen door en verhoogt zij de onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen en bedrijven. Een deel van de opbrengst wordt gebruikt om de financiële reserves te versterken. Dit is nodig om risico’s op te vangen en toekomstige investeringen mogelijk te maken.

Daarnaast zal de gemeente meer van haar inwoners vragen op het gebied van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Ook worden beleidskeuzes gemaakt op basis van uitgangspunten zoals draagkrachtige bijdragen van inwoners en organisaties, en het genereren van inkomsten bij gebiedsontwikkelingen.

Bespreking in november

De gemeenteraad bespreekt de begroting en meerjarenraming op woensdag 11 november 2026. Tijdens deze vergadering worden de plannen verder toegelicht. De bijeenkomst is live te volgen via de website van de gemeenteraad.