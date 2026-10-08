Maarheeze viert 800 jaar met groot dorpsfeest

Maarheeze bestaat dit jaar 800 jaar en dat wordt gevierd met een groot dorpsfeest. Het hoogtepunt vindt plaats tijdens de nationale burendag, met een quiz, een festival en optredens. Het doel is om het dorpsgevoel te versterken en saamhorigheid te vergroten.

Gevonden voor jou

Dit bijzondere jubileum is gebaseerd op een document uit 1223, waarin de overdracht van landgoederen rondom de abdij op Heugten werd vastgelegd. Maarheeze is sinds die tijd uitgegroeid van een boerendorp tot een dorp met ongeveer 5.000 inwoners, mede door bedrijven zoals Philips en 7-Up. Met deze groei is het buurtgevoel deels verloren gegaan, iets wat de werkgroep “Maarheeze 800 jaar” graag wil herstellen.

Buurtschappen en dorpsquiz

Om de saamhorigheid te vergroten, is het dorp ingedeeld in zestien buurtschappen van 100 tot 150 huishoudens. Deze buurtschappen worden actief betrokken bij het feest en starten hun samenwerking op nationale burendag, 23 september. Het eerste gezamenlijke evenement is een dorpsquiz waarin elk buurtschap een team afvaardigt. De quiz bestaat uit kennisvragen en doe-opdrachten, met speciale aandacht voor de jeugd.

Feestelijke afsluiting

Na de quiz verzamelen de teams en bewoners zich bij de Smeltkroes, waar een binnen- en buitenfestival plaatsvindt. Hier staan foodtrucks en zijn er optredens van artiesten en muzikanten uit Maarheeze. Het feest moet niet alleen een hoogtepunt zijn, maar ook het startpunt voor een nieuwe dynamiek binnen het dorp.

De werkgroep hoopt dat het evenement financieel positief uitpakt, zodat er geld kan worden besteed aan feestelijke straatverlichting tijdens kerst of bloembakken in de zomer. Het doel blijft om trots en betrokkenheid bij het dorp te stimuleren.