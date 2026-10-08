PSV-wedstrijdbal door robot: techniek is voor iedereen

De wedstrijdbal bij PSV Vrouwen – FC Twente Vrouwen is op 19 september door een robot het veld op gebracht. Zes meiden hebben de robot zelf ontworpen en gebouwd, met als doel andere jonge vrouwen te inspireren om voor een toekomst in de techniek te kiezen.

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Bij de wedstrijd tussen PSV Vrouwen en FC Twente Vrouwen op 19 september gebeurde er iets bijzonders. De bal werd niet zoals gebruikelijk door de scheidsrechter meegenomen, maar door een robot. Deze robot is volledig ontworpen, gebouwd en geprogrammeerd door zes jonge vrouwen: Libi, Ella, Tessel, Marjolein, Alma en Julia.

De meiden zijn al actief binnen verschillende FIRST Robotics-programma’s, een internationaal initiatief dat jongeren stimuleert om met techniek bezig te zijn. Voor deze gelegenheid hebben ze de robot speciaal getest en aangepast, zodat supporters konden zien wat er mogelijk is als meiden de kans krijgen om te creëren en innoveren.

Tekort aan vrouwen in techniek

Met het project Fe+male Tech Heroes willen PSV en haar partners meer jonge vrouwen enthousiast maken voor techniek. Dit is nodig, omdat slechts circa 8 procent van de technische functies in Nederland wordt ingevuld door vrouwen. Tegelijkertijd zijn er tienduizenden openstaande vacatures in de sector. Door meiden al op jonge leeftijd kennis te laten maken met techniek, hopen de initiatiefnemers dit tekort te verkleinen.

De boodschap die de meiden met hun robot wilden uitdragen is duidelijk: techniek is voor iedereen. Misschien zat er wel een meisje in het publiek dat geïnspireerd raakte en besloot dat zij ook een toekomst in de techniek wil.

De bijzondere presentatie van de robot en de wedstrijdbal is een stap in de goede richting om meer meiden bewust te maken van de mogelijkheden binnen de technische sector.