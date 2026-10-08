Corso Academie start nieuw seizoen met discussieavond

De Corso Academie begint vrijdag 16 oktober met een babbel- en discussieavond. Dit evenement markeert de start van een nieuw seizoen vol cursussen over het corso. Iedereen met interesse in het corso, ook zonder deelname aan de cursussen, is welkom om mee te praten.

Gevonden voor jou

Vrijdagavond 16 oktober opent de Corso Academie haar nieuwe seizoen met een babbel- en discussieavond. Tijdens dit evenement wordt er teruggeblikt op het afgelopen corso en vooruitgekeken naar de toekomst. Onderwerpen zoals het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) binnen het corso zullen aan bod komen. De avond is voor iedereen toegankelijk, ook als je niet deelneemt aan de cursussen.

De Corso Academie biedt een breed scala aan cursussen aan, waaronder figuratie, maquettebouw en inspiratie. Sinds vorig jaar werken ze met een modulair systeem, waarbij deelnemers zelf kunnen kiezen welke cursus ze willen volgen. Je kunt ervoor kiezen om slechts één cursus te doen of juist deel te nemen aan alle aangeboden modules.

Beperkt aantal plaatsen

In de komende periode worden nog meer cursussen toegevoegd aan het programma. Voor alle cursussen geldt dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Aanmelden kan via de website van de Corso Academie. Wacht niet te lang, want vol is vol.

Wil je alleen de discussieavond bijwonen? Dat kan ook, maar meld je vooraf aan via de website. De organisatie gebruikt deze aanmeldingen om het evenement goed te plannen. Het nieuwe seizoen belooft een gevarieerd aanbod dat zowel beginners als gevorderden zal aanspreken.