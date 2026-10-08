Stadionspeakers ontmoeten elkaar in Helmond en Eindhoven

Stadionspeakers uit het hele land hebben elkaar zondag in Helmond en Eindhoven ontmoet. De bijeenkomst begon in het MySteel Stadion en eindigde met een bezoek aan de interland Nederland - Servië in het Philips Stadion.

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Voor de tweede keer kwamen stadionspeakers uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie samen voor een landelijke ontmoeting. Het initiatief kwam opnieuw van Martie Jeuken, stadionspeaker bij Helmond Sport. Hij bracht collega's uit het hele land bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

De dag begon in Helmond, waar de deelnemers werden ontvangen in de Van den Broek Logistics Business Lounge van het MySteel Stadion. Hier stond onder meer een interactieve voetbalquiz op het programma. Het was een moment om bij te praten over alles wat zich rondom de Nederlandse voetbalvelden afspeelt.

Bezoek aan voetbalmuseum

Na het middagprogramma vertrok de groep met de spelersbus van Helmond Sport naar voetbalmuseum Fanatic in Mierlo. Onder leiding van Jos Lenssen kregen ze een rondleiding langs een indrukwekkende collectie voetbalhistorie. De verhalen en anekdotes maakten veel indruk op de deelnemers.

Interland in Eindhoven

Het hoogtepunt van de dag was het gezamenlijk bijwonen van de interland Nederland - Servië in het Philips Stadion in Eindhoven. Dankzij de medewerking van de KNVB had de groep uitstekende plaatsen. Ze zagen hoe Oranje met 2-1 won door een late treffer van Joshua Zirkzee.

Na afloop keerde het gezelschap terug naar Helmond met nieuwe contacten, gedeelde herinneringen en een gevoel van verbondenheid. Voor de stadionspeakers was deze bijeenkomst een unieke kans om elkaar beter te leren kennen en hun passie voor voetbal te delen.