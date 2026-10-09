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Zeven bomen gekapt in Gilze, herplantplicht opgelegd
In Gilze is toestemming verleend voor het kappen van zeven bomen. De bomen worden vervangen door nieuwe exemplaren vanwege een herplantplicht.
De bomen die worden gekapt, staan op verschillende adressen aan de Prinsenbosch in Gilze. Het gaat om de nummers 16, 30, 33, 44 en 52. De herplantplicht houdt in dat er op dezelfde locatie zeven nieuwe bomen geplant moeten worden.
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