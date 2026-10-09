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Grond op Markt Mill mogelijk verhuurd voor standplaats

De gemeente Land van Cuijk wil een deel van de Markt in Mill verhuren aan een ondernemer voor een standplaats. Het gaat om een gebied van 28 vierkante meter.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft bepaald dat er slechts één serieuze gegadigde is voor deze locatie. De ondernemer heeft als enige een volledige en vergunbare aanvraag ingediend voor het perceel. Op het plein zijn meerdere standplaatsen beschikbaar, maar niemand anders heeft interesse getoond in deze specifieke plek.

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