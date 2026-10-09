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Tuinhuis en terras mogen worden aangelegd in Velp
In Velp is toestemming gegeven om een tuinhuis met overkapping en een terras aan te leggen. Het besluit is op 6 oktober 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.
De werkzaamheden omvatten het bouwen van het tuinhuis en het uitvoeren van bijbehorende activiteiten zoals het aanleggen van het terras. De locatie voor deze plannen is aan de Esdoornlaan in Velp.
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