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Tuinhuis en terras mogen worden aangelegd in Velp

In Velp is toestemming gegeven om een tuinhuis met overkapping en een terras aan te leggen. Het besluit is op 6 oktober 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

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De werkzaamheden omvatten het bouwen van het tuinhuis en het uitvoeren van bijbehorende activiteiten zoals het aanleggen van het terras. De locatie voor deze plannen is aan de Esdoornlaan in Velp.

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