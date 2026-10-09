Overkapping aangevraagd voor woning in Eindhoven

In Eindhoven is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een overkapping bij een woning.

Gevonden voor jou

De aanvraag is ingediend op 6 oktober 2026. Het gaat om een overkapping bij een huis aan de Topaasring in Eindhoven. De omgevingsvergunning is op dit moment alleen ter kennisgeving en er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.