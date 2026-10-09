Advertentie
Overkapping aangevraagd voor woning in Eindhoven
In Eindhoven is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een overkapping bij een woning.
De aanvraag is ingediend op 6 oktober 2026. Het gaat om een overkapping bij een huis aan de Topaasring in Eindhoven. De omgevingsvergunning is op dit moment alleen ter kennisgeving en er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie