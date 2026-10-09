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Verbouwing van woonhuis aan Schimmelpennincklaan in Eindhoven toegestaan
De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor een verbouwing aan de voorzijde van een woonhuis aan de Schimmelpennincklaan. Het besluit is op 7 oktober verzonden.
De eigenaar van het woonhuis wil het pand aan de voorzijde aanpassen. Het gaat om een bouwtechnische activiteit waarvoor een vergunning nodig is. Het besluit is digitaal in te zien via de website van de gemeente Eindhoven of fysiek op het Inwonersplein in het Stadhuis.
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