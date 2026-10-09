Informatiepunt Warme Woning Weken op 15 oktober in Gastel

Op donderdag 15 oktober kun je in Gastel terecht voor advies over woningisolatie. Het informatiepunt van de Warme Woning Weken is geopend van vier tot zeven uur op het Sint Cornelisplein.

Gevonden voor jou

Het informatiepunt biedt bewoners van Gastel een kans om meer te leren over isolatiemaatregelen, beschikbare subsidies en tips om energie te besparen. Medewerkers van de Warme Woning Weken gaan ook het dorp in om met bewoners verder in gesprek te gaan over isolatie.

Bezoekers kunnen profiteren van een aantal extra's. Er worden gratis energiebespaarboxen uitgedeeld, zolang de voorraad strekt. Daarnaast is er de mogelijkheid om je in te schrijven voor de klusbus, waarmee je kans maakt op hulp bij kleine isolatieklusjes in huis. Verder is er persoonlijk advies beschikbaar over energiebesparing en isolatie.

De Warme Woning Weken zijn een initiatief van de gemeente Cranendonck. Het doel is om inwoners te helpen hun koopwoning comfortabeler, energiezuiniger en klaar voor de winter te maken. In elke dorp wordt een informatiepunt opgezet. Voor meer informatie kun je kijken op de website van de gemeente.

Bij slecht weer zal het informatiepunt niet doorgaan.