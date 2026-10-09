Navigatie overslaan
Ontdek

Tijdelijke huisvesting seizoensarbeiders toegestaan in Zundert

Het college van Zundert heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk huisvesten van seizoensarbeiders. Het gaat om een periode van tien jaar op een locatie aan de Achtmaalseweg.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van de regels in het omgevingsplan. Het besluit is op 7 oktober 2026 verzonden en geldt voor een adres in Zundert. Hiermee wordt voorzien in de huisvesting van arbeiders die seizoensgebonden werk uitvoeren.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Zundert

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.