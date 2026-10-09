Tijdelijke huisvesting seizoensarbeiders toegestaan in Zundert

Het college van Zundert heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk huisvesten van seizoensarbeiders. Het gaat om een periode van tien jaar op een locatie aan de Achtmaalseweg.

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De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van de regels in het omgevingsplan. Het besluit is op 7 oktober 2026 verzonden en geldt voor een adres in Zundert. Hiermee wordt voorzien in de huisvesting van arbeiders die seizoensgebonden werk uitvoeren.