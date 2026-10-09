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Ontdek

Nieuwe subsidieregeling voor onderwijsachterstanden in Meierijstad

Het college van Meierijstad heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld. Deze regeling is bedoeld om onderwijsachterstanden van kinderen van nul tot dertien jaar te voorkomen en bestrijden vanaf 2027.

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De subsidieregeling richt zich onder andere op nieuwkomersonderwijs, tutoring voor kleuters en voor- en vroegschoolse educatie. Ook projecten zoals de VoorleesExpress en DoorleesExpress krijgen steun. Het totale beschikbare budget varieert per activiteit, waarbij bijvoorbeeld voor nieuwkomersonderwijs maximaal 480.000 euro per jaar beschikbaar is. Subsidieaanvragen voor 2027 moeten uiterlijk vóór 1 november 2026 worden ingediend.

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