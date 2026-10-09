Bedrijf in Mierlo mag meer soorten afval verwerken

Het bedrijf REMONDIS Containers in Mierlo heeft toestemming gekregen om meer soorten afval te accepteren en te verwerken. Het gaat om aanvullende afvalcodes, zonder dat de totale opslag- en verwerkingscapaciteit verandert.

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De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo. Het bedrijf aan de Industrieweg 18 mag nu extra soorten bedrijfs- en gevaarlijk afval verwerken. De opslag- en verwerkingslimieten blijven zoals die eerder zijn vastgesteld.