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Termijn verlengd voor dakopbouw aan Dommelse Dijk in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft de termijn voor een aanvraag om een dakopbouw te plaatsen aan de Dommelse Dijk verlengd met maximaal zes weken.

Gevonden voor jou

Het besluit om de termijn te verlengen is op 7 oktober 2026 genomen. Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsplanactiviteit, waarbij toestemming wordt gevraagd om een dakopbouw te realiseren. De verlenging is uitsluitend een mededeling, er kan nog geen bezwaar worden gemaakt.

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