Drone Meeting bij Kasteel Nemelaer op 25 oktober

Op het Kasteelplein in Haaren is op 25 oktober de Drone Meeting gepland. Het evenement duurt van half twaalf tot vier uur en vindt plaats bij Kasteel Nemelaer.

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De Drone Meeting is een evenement waar drones centraal staan. Het wordt gehouden op het plein bij het historische Kasteel Nemelaer in Haaren. Bezoekers kunnen zich verheugen op een middag vol activiteiten rondom drones.