Advertentie
Drone Meeting bij Kasteel Nemelaer op 25 oktober
Op het Kasteelplein in Haaren is op 25 oktober de Drone Meeting gepland. Het evenement duurt van half twaalf tot vier uur en vindt plaats bij Kasteel Nemelaer.
De Drone Meeting is een evenement waar drones centraal staan. Het wordt gehouden op het plein bij het historische Kasteel Nemelaer in Haaren. Bezoekers kunnen zich verheugen op een middag vol activiteiten rondom drones.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie