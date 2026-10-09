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Gemeentehuis sluit eerder op 15 oktober
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Het gemeentehuis sluit op donderdag 15 oktober om half vier vanwege een personeelsbijeenkomst.
Het gemeentehuis heeft aangekondigd op donderdag 15 oktober eerder te sluiten. Vanwege een bijeenkomst voor het personeel zijn de deuren vanaf half vier gesloten en is het gemeentehuis ook telefonisch niet meer bereikbaar.
Voor inwoners die hulp nodig hebben, is het Centrum Jeugd en Gezin wel bereikbaar tot vijf uur. Je kunt hen telefonisch bereiken via 0485-853333.
De normale openingstijden van het gemeentehuis worden de volgende ochtend, vrijdag om negen uur, hervat.
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