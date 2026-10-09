Meierijstad geeft cursus hout stoken zonder overlast

De gemeente Meierijstad organiseert een gratis cursus voor houtstokers. Inwoners leren hoe ze schoner en efficiënter kunnen stoken en krijgen inzicht in de luchtkwaliteit. De cursus bestaat uit drie avonden en vindt plaats in Veghel. Aanmelden kan tot 25 oktober.

Gevonden voor jou

De cursus ‘Hout stoken met minder overlast’ is bedoeld voor inwoners van Meierijstad die een werkende houtkachel of open haard gebruiken. Tijdens drie avonden krijgen zij praktische tips over schoner stoken, meten ze de luchtkwaliteit en leren ze hoe kleine aanpassingen een groot verschil kunnen maken.

Het programma start met een kennissessie over luchtkwaliteit, fijnstof en de rol van houtrook. Deelnemers krijgen meetapparatuur mee naar huis om de luchtkwaliteit te monitoren. De tweede avond richt zich op praktische technieken, zoals efficiënter stoken en het beperken van rookontwikkeling. De cursus wordt afgesloten met een bijeenkomst waarin de meetresultaten worden besproken.

Cursusavonden in Veghel

De bijeenkomsten vinden plaats in Natuurtuin ’t Bundertje in Veghel. De eerste avond is op donderdag 29 oktober 2026, gevolgd door dinsdag 8 december 2026 en dinsdag 12 januari 2027. De avonden duren van half acht tot negen uur ’s avonds en deelnemers kunnen vanaf kwart over zeven binnenlopen. Beate Stevens van Aerocount verzorgt het programma.

De gemeente benadrukt dat parkeerruimte bij de natuurtuin beperkt is en adviseert om met de fiets te komen. De locatie is te vinden via de zoekterm ‘Natuurtuin ’t Bundertje’ in navigatiesystemen.

Meetresultaten en aanmelding

De meetgegevens van de cursus worden uitsluitend gebruikt om inzicht te geven in de effecten van verschillende stookmethodes. Ze zijn niet te herleiden naar individuele deelnemers of adressen. Inwoners die willen deelnemen, kunnen zich aanmelden tot 25 oktober. Het aantal plaatsen is beperkt.