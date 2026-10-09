Brabantse gemeenten slaan handen ineen voor biobased bouwen

Meierijstad en zes andere gemeenten hebben een convenant ondertekend om biobased telen en bouwen te stimuleren. Hiermee willen zij bijdragen aan klimaatdoelen en een circulaire economie.

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De gemeenten Meierijstad, ’s-Hertogenbosch, Bernheze, Oss, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Maashorst gaan samenwerken om biobased materialen zoals hout, vlas, hennep en stro te gebruiken voor bouwprojecten. Het convenant Biobased Telen en Bouwen is ondertekend om de teelt van deze gewassen en het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen te stimuleren.

Met dit initiatief willen de gemeenten bijdragen aan het terugdringen van CO₂-uitstoot, een gezonde bodem en meer biodiversiteit. Ook biedt het kansen voor agrariërs en bedrijven in de regio om minder afhankelijk te worden van traditionele en schaarse bouwmaterialen. De samenwerking krijgt steun van Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel en RNOB.

Regionale keten versterken

Biobased bouwen betekent dat lokaal geteelde grondstoffen ook lokaal verwerkt en toegepast worden in woningen en andere gebouwen. Door te werken aan een sterke regionale keten, verbinden de gemeenten de landbouwsector met de woningbouwopgave in het gebied. Dit sluit aan bij bestaande initiatieven zoals de Deal Veur Mekaor.

De deelnemende gemeenten willen met deze aanpak niet alleen de klimaatdoelen halen, maar ook een toekomstbestendige landbouw stimuleren. Door gezamenlijk op te trekken kunnen zij biobased telen en bouwen versnellen, zo benadrukken zij.

Actieplan in de maak

De komende periode wordt samen met partners uit de landbouw-, bouw- en onderwijssector gewerkt aan een actieplan. Hierin wordt uitgewerkt hoe de teelt van biobased gewassen en het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen verder gestimuleerd kan worden. Dit plan moet zorgen voor concrete stappen in de regio.

De zeven gemeenten willen met dit convenant laten zien dat zij hun ambities niet alleen uitspreken, maar ook daadwerkelijk in de praktijk brengen.