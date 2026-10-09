KingZine viert jubileum met feest bij Willem II

Stichting KingZine viert haar 25-jarig jubileum met een feestelijke middag op zaterdag 24 oktober. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur organiseert de stichting een programma met muziek en optredens bij het Koning Willem II stadion.

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Stichting KingZine bestaat sinds 2001 en heeft sindsdien een belangrijke rol gespeeld in de supporterscultuur van Willem II. De organisatie zet zich in voor meer sfeer en beleving rondom de Tilburgse club en organiseert busreizen naar uitwedstrijden.

Het jubileum is een moment om stil te staan bij deze bijdrage. KingZine heeft met haar activiteiten een sterke band tussen de supporters en de club opgebouwd. Die verbondenheid sluit aan bij de waarden van Willem II: trots en vriendschap.

Feestelijke middag

Op zaterdag 24 oktober worden de festiviteiten gehouden voorafgaand aan de wedstrijd tegen SC Cambuur. Vanaf drie uur ’s middags kunnen supporters genieten van muziek en optredens bij het Koning Willem II stadion.

Willem II feliciteert KingZine met het jubileum en spreekt waardering uit voor iedereen die zich de afgelopen 25 jaar heeft ingezet voor de club en haar supporters.