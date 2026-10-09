Controle op onvergund sekswerk in West-Brabant

Gemeenten en politie hebben op 7 en 8 oktober locaties in West-Brabant bezocht om onvergund sekswerk en mogelijke uitbuiting te controleren. In totaal werden twaalf sekswerkers aangetroffen. Er is speciale aandacht besteed aan hun veiligheid en kwetsbaarheid.

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De controles vonden plaats in het district De Markiezaten, waar gemeenten als Halderberge, Bergen op Zoom, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen nauw samenwerkten. Tijdens de inspecties werd gelet op sekswerk zonder vergunning en signalen van dwang, mensenhandel en andere vormen van uitbuiting.

In totaal werden acht adressen bezocht. Op 7 oktober trof men zeven sekswerkers aan op vier locaties. Op 8 oktober werden op vier andere adressen vijf sekswerkers gecontroleerd. De personen hadden verschillende nationaliteiten, waaronder Bulgaarse, Hongaarse, Roemeense, Colombiaanse, Venezolaanse, Braziliaanse en Nederlandse.

Aandacht voor misstanden

De acties waren deels gebaseerd op meldingen uit de buurt en advertenties op internet. De gemeenten willen hiermee een beter beeld krijgen van onvergund sekswerk en mogelijke misstanden zoals seksuele uitbuiting. Door samenwerking tussen gemeenten wordt het waterbedeffect, waarbij problemen zich verplaatsen naar andere gebieden, zoveel mogelijk voorkomen.

De controles vonden plaats vlak voor de Week tegen Mensenhandel, die van 12 tot en met 16 oktober wordt gehouden. Deze week richt zich op het bewustmaken van mensen over uitbuiting en mensenhandel, die ook in Nederland voorkomt.

Ondersteuning voor sekswerkers

Naast controle wordt, waar nodig, hulp geboden aan sekswerkers die te maken hebben met uitbuiting of andere problemen. Maatschappelijk werkers in West-Brabant bieden gratis ondersteuning aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel.