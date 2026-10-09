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Stroomstoring in Schijndel door graafwerkzaamheden

In Schijndel zitten sinds half drie vanmiddag minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing is ontstaan door een beschadigde kabel bij graafwerkzaamheden.

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De stroomstoring begon rond half drie en treft postcodegebied 5481. Volgens de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud aan het netwerk, wordt de storing naar verwachting rond zes uur vanavond opgelost.

Het probleem is veroorzaakt doordat een kabel beschadigd raakte tijdens graafwerkzaamheden. Hierdoor zijn minder dan 25 adressen in Schijndel, gelegen in de gemeente Meierijstad, zonder elektriciteit.

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