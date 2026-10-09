Informatiemiddag longkanker op 5 november in Helmond

Op donderdag 5 november wordt in Helmond een informatiemiddag gehouden over leven met longkanker. Het programma is van drie tot vijf uur en vindt plaats in De Cirkel. Ook partners, familieleden en andere naasten zijn welkom.

Gevonden voor jou

Longkanker kan veel vragen oproepen, zowel bij degene die ermee te maken krijgt als bij de mensen om hen heen. Tijdens de bijeenkomst in Helmond is er aandacht voor onderwerpen die belangrijk kunnen zijn voor patiënten en hun omgeving. Bezoekers krijgen de kans om vragen te stellen en ervaringen te delen met anderen.

De middag start om half drie met een inloop. Het programma zelf begint om drie uur en duurt tot vijf uur. De locatie voor deze bijeenkomst is De Cirkel in Helmond.

Naast patiënten zijn ook partners, familieleden en andere naasten welkom. Het evenement biedt hen de gelegenheid om meer te leren over het leven met longkanker en om steun te vinden bij anderen die vergelijkbare situaties meemaken.

De bijeenkomst is bedoeld om informatie en praktische tips te delen, maar ook om een plek te bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Dit kan helpen om beter om te gaan met de impact van de ziekte.