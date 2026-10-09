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Stroomstoring treft Eindhoven: herstel verwacht rond kwart voor zeven

Aangepast

In Eindhoven is sinds kwart voor vier vanmiddag een stroomstoring. De oorzaak is nog niet bekend. Het getroffen gebied ligt in postcode 5615. De netbeheerder verwacht dat de storing rond kwart voor zeven is opgelost.

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De stroomstoring in Eindhoven begon vanmiddag om kwart voor vier. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet duidelijk. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stroomnet, onderzoekt de oorzaak van de storing.

Het getroffen postcodegebied is 5615. De verwachting is dat de storing rond kwart voor zeven vanavond verholpen zal zijn.

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