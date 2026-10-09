PSV-directie in gesprek met supporters

De directie van PSV heeft donderdagavond in Eindhoven vragen beantwoord van 120 PSV+-leden. Tijdens de bijeenkomst in het supportershome werd gesproken over strategie, stadionplannen en maatschappelijke impact.

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Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart, Commercieel Directeur Frans Janssen en Stadiondirecteur Sjors van den Boogaart waren donderdag aanwezig bij een Q&A-sessie in Eindhoven. In totaal namen 120 PSV+-leden deel aan het evenement, waar een open dialoog ontstond tussen de clubleiding en de fans.

Een belangrijk onderwerp was de langetermijnstrategie van de club. Janssen benadrukte dat het niet realistisch is om ervan uit te gaan dat PSV elk seizoen in de Champions League speelt. Daarom houdt de club rekening met sportieve tegenslagen bij het opstellen van begrotingen. Ook de plannen voor het stadion vallen onder deze langetermijnvisie.

Succes en transfers

Earnest Stewart legde uit dat het huidige succes van PSV voortkomt uit een duidelijke visie en het ontwikkelen van spelers en medewerkers. Over transfers vertelde hij dat de duur sterk kan variëren. Sommige transacties, zoals die van Mario Götze, worden snel afgerond, terwijl andere maanden tot bijna een jaar kunnen duren.

Het gesprek ging ook over hoe PSV vertrouwelijkheid waarborgt bij transfers. Volgens Stewart is het belangrijk dat informatie niet uitlekt, aangezien dit nadelige gevolgen kan hebben. Hij benadrukte dat de club hierin de afgelopen jaren veel vooruitgang heeft geboekt.

Nieuwe stadionplannen

De directie gaf meer inzicht in de plannen voor het toekomstige stadion. Van den Boogaart vertelde dat inclusiviteit een belangrijke pijler is. PSV wil ervoor zorgen dat het stadion toegankelijk blijft voor iedereen, ongeacht financiële mogelijkheden. Omwonenden worden betrokken bij het project en hun ideeën worden serieus genomen.

Er is ook een wachtlijst van bijna 18.500 geïnteresseerden voor seizoenskaarten. Hoe de verdeling van plekken tussen seizoenskaarten en losse tickets eruit gaat zien, is nog niet definitief vastgesteld. Voor zakelijke bezoekers zijn er 2.423 plaatsen gereserveerd.

Sfeer en zakelijke kansen

Janssen liet weten dat PSV weinig zorgen heeft over de supportersaantallen. Het percentage no-shows bij wedstrijden is met 2,8 procent laag. De grootste uitdaging ligt bij het aantrekken van meer zakelijke klanten. De club heeft nog drieënhalf jaar om nieuwe doelgroepen te bereiken.

Van den Boogaart gaf een toekomstbeeld van wedstrijddagen in het nieuwe stadion. Hij wil dat er al vóór de wedstrijd een levendige sfeer is met cafés en ontmoetingsplekken. Het stadion moet zijn kenmerkende steile tribunes en de korte afstand tot het veld behouden, zodat de intensiteit van de sfeer gewaarborgd blijft.