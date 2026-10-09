Stroomstoring treft Eindhoven, oorzaak onbekend

In Eindhoven is sinds kwart voor negen vanavond een stroomstoring aan de gang. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en het is ook onduidelijk hoeveel adressen zijn getroffen.

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De storing begon om twintig voor negen vanavond en treft in ieder geval het postcodegebied 5611. De netbeheerder is bezig met onderzoek naar de oorzaak en hoopt de storing naar verwachting rond middernacht op te lossen.

De netbeheerder beheert de kabels en leidingen voor stroom en gas in de regio. Dit bedrijf zorgt ervoor dat storingen zoals deze worden opgelost.