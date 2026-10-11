Maestro’s strijden in tweede voorronde in De Einder

Zes Maestro’s nemen het op zaterdag 7 november tegen elkaar op tijdens de tweede voorronde van Maestro 3. In De Einder dirigeren ze muziekstukken uit verschillende Europese landen. De uitdaging is groter dan tijdens de eerste ronde, want de stukken zijn langer en ingewikkelder.

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De tweede voorronde van Maestro 3 staat zaterdagavond 7 november op het programma in De Einder. Vanaf acht uur ’s avonds zullen de zes Maestro’s proberen het orkest zo goed mogelijk te leiden. Dit keer ligt er muziek op de lessenaar uit diverse Europese landen, met complexe tempo-overgangen en langere stukken.

Tijdens de eerste ronde maakten de deelnemers Rinie van de Voort, Renate Lomans, Jari Dirven, Suzanne van de Moosdijk, Jorin van de Laar en Evelien van de Moosdijk hun debuut als dirigent. Toen kregen ze een klassiek harmonienummer voor hun rekening. Nu moeten ze hun vaardigheden inzetten voor een moeilijker repertoire dat ze, samen met hun buddy’s uit het orkest, de afgelopen weken hebben voorbereid.

Spanning in het klassement

De Maestro’s hebben twee repetities achter de rug waarin ze hun verbeterde techniek konden laten zien. Zaterdagavond moeten ze bewijzen dat ze het ook voor publiek kunnen. Hun optreden wordt beoordeeld door een jury met Tjeu Snoek, Gijs van de Manakker en Robbie Snoek. Het orkest geeft daarnaast punten aan de dirigent die het volgens hen het beste doet.

Na de eerste voorronde voert Jari Dirven het klassement aan, maar de verschillen tussen de deelnemers zijn klein. De punten die ze verdienen, nemen ze mee naar de grote finale op zaterdag 12 december. Tijdens de Muziekfeesten wordt daar gestreden om de titel.

De toegang tot de voorronde in De Einder is gratis. De finale op 12 december is wel met tickets te bezoeken.