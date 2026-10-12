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Werkzaamheden bij Elkerliek veroorzaken extra reistijd

Aangepast

Vanaf 19 oktober tot 10 november werkt Helmond aan verkeerslichten bij Elkerliek.

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Het is in die periode verstandig om rekening te houden met extra reistijd. De gemeente voert werkzaamheden uit aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Aarle-Rixtelseweg, Julianalaan, Wesselmanlaan en Jan van Brabantlaan.

Het ziekenhuis blijft bereikbaar, maar door omleidingen en tijdelijke verkeerslichten kan het drukker zijn dan normaal.

Verkeersmaatregelen
Tijdens deze periode gelden verschillende maatregelen die invloed hebben op de verkeerssituatie. Zo wordt het verkeer geregeld met tijdelijke verkeerslichten. De Wesselmanlaan is bij het kruispunt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Omleidingen leiden automobilisten via de Jan van Brabantlaan en President Rooseveltlaan.

Ook voor fietsers verandert er iets: het fietspad aan de westzijde van de Aarle-Rixtelseweg is tijdelijk niet te gebruiken. Fietsers kunnen uitwijken naar het fietspad aan de oostzijde van deze weg.

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Elkerliek

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