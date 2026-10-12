Stroomstoring in Zundert: netbeheerder is aan het werk

In Zundert is sinds vanochtend vroeg een stroomstoring gaande. De netbeheerder is bezig met herstel, maar het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. De storing begon om half zeven en treft onder andere de postcodegebieden 4881GC en 4881GD.

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De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheren van kabels en leidingen in de regio, verwacht dat de stroomstoring rond kwart voor tien opgelost zal zijn. Hoeveel adressen er precies getroffen zijn, is nog niet bekend.

De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. Tot nu toe zijn in ieder geval delen van Zundert binnen de gemeente Zundert zonder stroom.