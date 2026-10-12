Masteropleidingen TU/e groeien veel sneller dan verwacht

De Technische Universiteit Eindhoven heeft dit jaar bijna twee keer zoveel extra masterstudenten als gepland. Ook de bachelorinstroom groeit flink, waardoor de universiteit maatregelen doorzet om deze te begrenzen.

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Dit collegejaar telt de TU/e 470 extra masterstudenten in opleidingen die relevant zijn voor de halfgeleiderindustrie. Dat aantal is bijna twee keer zoveel als het geplande doel van 263 extra studenten. Deze groei maakt deel uit van het Nationaal Versterkingsplan Microchip-talent, ook wel Beethoven genoemd, dat streeft naar een geleidelijke toename van het aantal masterstudenten tot 2031.

Bijna alle betrokken opleidingen laten een stijging zien. De externe instroom in de relevante masteropleidingen ging van 390 studenten vorig jaar naar 510 dit jaar. Het gaat om studies bij de faculteiten Electrical Engineering, Applied Physics and Science Education, Mechanical Engineering en Mathematics and Computer Science. Bij opleidingen buiten Beethoven bleef het aantal masterstudenten stabiel, zoals gepland.

Bachelorinstroom groeit fors

Naast de groei in het aantal masterstudenten, groeit ook de bachelorinstroom aan de TU/e. Dit jaar zijn 2840 nieuwe bachelorstudenten gestart, een stijging van 355 ten opzichte van vorig jaar. Vooral de opleidingen Electrical Engineering, Chemical Engineering, Industrial Engineering en Applied Mathematics zijn populair.

De universiteit heeft daarom besloten om eerder aangekondigde maatregelen door te zetten om de instroom te begrenzen. Voor Chemical Engineering komt er volgend collegejaar een numerus fixus, wat inhoudt dat het aantal nieuwe studenten wordt beperkt. Voor Electrical Engineering en Industrial Engineering wordt een numerus fixus overwogen vanaf collegejaar 2028/2029. De TU/e wil zorgen dat Nederlandstalige studenten onbeperkt toegang blijven houden.

Uitbreiding om kwaliteit te waarborgen

Door de aanhoudende groei kan de TU/e niet tijdig investeren om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. De financieringsmethodiek van de overheid voorziet niet in voldoende middelen bij sterke groei. Het totale aantal studenten aan de universiteit komt dit jaar uit op 14.638, het hoogste aantal ooit.