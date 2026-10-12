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Skoda Octavia weggesleept in Zundert wegens verwaarlozing

Een Skoda Octavia is op 28 september weggesleept van het Poteindplein in Zundert. Het voertuig stond in een tijdelijke parkeerverbodszone en was in slechte staat. De eigenaar is niet gevonden.

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Het voertuig bevond zich in een verwaarloosde toestand en stond op een plek waar tijdelijk niet geparkeerd mocht worden. Onderzoek naar de eigenaar, kentekenhouder of andere rechthebbende leverde geen resultaat op. De gemeente Zundert heeft het voertuig daarom verwijderd.

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