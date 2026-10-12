Evenement Alphense nachten op weiland bij Prinsehoeflaan

Er is een vergunning verleend voor het evenement 'Alphense nachten zijn lang' op 21 november in Alphen. Het feest vindt plaats naast de Prinsehoeflaan van acht uur 's avonds tot twee uur 's nachts.

Gevonden voor jou

Het evenement wordt gehouden op een weiland naast Prinsehoeflaan 2 in Alphen. De vergunning is op 8 oktober verleend, zodat het feest officieel georganiseerd kan worden.