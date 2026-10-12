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Sport & Outdoor weekend Scouting AZG op Hoefsventerrein in Waalwijk
Op 22 en 23 mei 2027 organiseert Scouting AZG een Sport & Outdoor weekend op het Hoefsventerrein in Waalwijk. Het evenement mag doorgaan met ontheffing voor geluid.
De activiteiten vinden plaats op zaterdag van negen uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds en op zondag van negen uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags. Het terrein ligt nabij de surfvijver in Waalwijk.
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