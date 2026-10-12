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Tijdelijke verhuur van vijf woningen in Eindhoven goedgekeurd

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor de tijdelijke verhuur van vijf woningen aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan. Dit gebeurt onder de regels van de Leegstandwet.

Gevonden voor jou

De woningen bevinden zich op verschillende adressen aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan in Eindhoven. De Leegstandwet maakt het mogelijk om woningen tijdelijk te verhuren, bijvoorbeeld wanneer ze anders leeg zouden staan. Het besluit is op 8 oktober 2026 verzonden.

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