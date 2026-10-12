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Tijdelijke verhuur van drie woningen in Eindhoven goedgekeurd

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor de tijdelijke verhuur van drie woningen aan de Smuldersweg volgens de Leegstandwet.

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De woningen liggen op Smuldersweg 102, 120 en 128 in Eindhoven. De vergunning maakt het mogelijk om deze panden tijdelijk te verhuren, wat gebeurt onder de regels van de Leegstandwet. Hiermee wordt voorkomen dat de woningen onnodig leeg blijven staan.

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