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Fietsenstalling bij busstation Made tijdelijk afgesloten

De fietsenstalling bij het busstation aan de Adelstraat in Made is vanaf 12 oktober gesloten. De gemeente Drimmelen breidt de stalling uit en verwacht dat het werk tot en met 30 oktober duurt.

Gevonden voor jou

Tijdens de werkzaamheden geldt ook een parkeerverbod voor twee parkeerplaatsen aan het Park 1 in Made. Deze plekken worden tijdelijk gebruikt als fietsenstalling. De afsluiting en het verbod kunnen korter of langer duren, afhankelijk van hoe snel het werk klaar is.

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