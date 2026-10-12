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Dakkapellen woning in Kaatsheuvel mogen worden aangepast

Er is toestemming verleend voor het aanpassen van de dakkapellen aan de achterkant van een woning in Kaatsheuvel. Het gaat om een pand aan de Buitenvaert.

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De eigenaar van de woning heeft goedkeuring gekregen om beide dakkapellen aan de achterzijde van het huis te wijzigen. Dakkapellen zijn uitbouwen op het dak, die vaak zorgen voor meer ruimte en licht in een kamer. Het besluit is op 8 oktober verzonden.

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