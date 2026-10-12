Dakkapel en kozijnwijzigingen goedgekeurd in Kaatsheuvel

In Kaatsheuvel is toestemming verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning, het dichtzetten van een loggia en het aanpassen van kozijnen.

Gevonden voor jou

De woning aan Mark 53 mag binnenkort worden aangepast. Het gaat onder andere om een dakkapel aan de voorkant, een dichtgezette loggia en gewijzigde kozijnen. Deze veranderingen kunnen het uiterlijk en de functionaliteit van het huis verbeteren.