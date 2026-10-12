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Carport en hobbyruimte mogen worden gebouwd in Boxtel

Er is een vergunning verleend voor het bouwen van een carport, overkapping en hobbyruimte aan de Laan van Selis 31 in Boxtel.

Gevonden voor jou

Het besluit is op 8 oktober 2026 verzonden en betreft een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten. De vergunning maakt het mogelijk om de genoemde bouwwerken op het terrein te realiseren. Het proces is voorbereid volgens de gebruikelijke procedure.

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