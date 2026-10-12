Wegwerkzaamheden Midbuulweg Budel

De Midbuulweg in Budel wordt donderdag 15 oktober afgesloten voor onderhoud aan de rijbaan. Het betreft het deel tussen de Fabrieksstraat en de Grootschoterweg.

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Tijdens de werkzaamheden is de weg niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Automobilisten worden omgeleid via een alternatieve route. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.

De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Als het weer roet in het eten gooit, schuiven de werkzaamheden door naar dinsdag 20 oktober.

Het onderhoud aan de Midbuulweg maakt deel uit van periodieke werkzaamheden in de gemeente Cranendonck. Weggebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd.