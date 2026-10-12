Informatiebijeenkomst woningbouw Ekerschot Noord fase 2

Op woensdag 28 oktober wordt in Oirschot een informatiebijeenkomst gehouden over de woningbouwplannen voor Ekerschot Noord fase 2. Het project ligt tussen de bestaande wijk Ekerschot Noord en het Helpad. Initiatiefnemer Hilva presenteert dan het stedenbouwkundig plan en vraagt om reacties van bewoners en geïnteresseerden.

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De bijeenkomst vindt plaats van kwart over zeven tot negen uur ’s avonds in café-restaurant De Beurs aan de Sint Odulphusstraat 7 in Oirschot. Er is een terugblik op eerdere bijeenkomsten en de initiatiefnemer laat zien hoe de randvoorwaarden zijn verwerkt in het stedenbouwkundig plan. Daarbij wordt uitgelegd waar woningen, parkeerplaatsen en andere onderdelen van de inrichting komen.

Bezoekers kunnen rondlopen in de zaal, informatieborden bekijken en vragen stellen. Ook is er ruimte om reacties te geven op de plannen. De schetsen zijn nog niet definitief en de mening van omwonenden en andere belangstellenden speelt een rol bij de verdere uitwerking.

Veel vraag naar woningen

De gemeente Oirschot wil met dit project inspelen op de grote vraag naar woningen. Bij eerdere bijeenkomsten, waaronder een participatieavond op 16 april van dit jaar, konden omwonenden al hun wensen en zorgen delen. Onderwerpen zoals openbare ruimte, tuinen en parkeerplaatsen zijn daarbij belangrijk.

Het verslag van de vorige bijeenkomst is in mei gedeeld met de deelnemers. Nu wordt een verdere uitwerking van de plannen gepresenteerd, waarbij opnieuw input van de aanwezigen welkom is.

Praktische details

Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst is niet nodig. De inloop start om zeven uur ’s avonds en de presentatie begint een kwartier later.