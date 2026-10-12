Inrit aangelegd op Julianastraat in Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor een inrit aan de Julianastraat 48 in Sint-Oedenrode. Het besluit is op 8 oktober 2026 verzonden.

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De nieuwe inrit zal worden aangelegd op het adres Julianastraat 48. Een inrit maakt het mogelijk om een eigen toegang te creëren vanaf de weg naar bijvoorbeeld een oprit of parkeerplaats. Het besluit is genomen op basis van een vergunningsaanvraag die eerder is ingediend.