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Stroomstoring in Veghel door graafwerkzaamheden

Aangepast

De stroomstoring in Veghel is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten zonder stroom door graafwerkzaamheden. De storing begon vanochtend rond negen uur en was om twaalf uur verholpen.

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De storing werd veroorzaakt door een beschadigde kabel tijdens graafwerkzaamheden. Hierdoor zaten enkele adressen in postcodegebied 5461 zonder stroom.

De netbeheerder, verantwoordelijk voor het onderhoud van kabels en leidingen, had de stroom naar verwachting rond één uur vanmiddag willen herstellen, maar het probleem was al eerder opgelost.

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