Bakker Jan Swaanen krijgt Predicaat Hofleverancier

Jan Swaanen B.V. uit Hilvarenbeek heeft het Predicaat Hofleverancier ontvangen. De oorkonde werd zaterdag uitgereikt aan Dennis Swaanen, de vierde generatie van het familiebedrijf. Het predicaat is een Koninklijke onderscheiding voor bedrijven die minstens 100 jaar bestaan. Jan Swaanen B.V. viert dit jaar zijn honderdjarig jubileum.

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De uitreiking vond zaterdag plaats in Hilvarenbeek. Waarnemend burgemeester Maarten Houben overhandigde de oorkonde aan Dennis Swaanen. Het familiebedrijf, dat begon in 1926 als bakkerij aan de Tilburgseweg, is na Jac. van Gool B.V. het tweede bedrijf in de gemeente dat het predicaat ontvangt.

Jan Swaanen B.V. heeft zich in een eeuw tijd ontwikkeld van een lokale bakkerij tot een regionaal familiebedrijf. Vanuit Hilvarenbeek levert de bakkerij dagelijks aan eigen winkels en aan supermarkten, instellingen en horeca in de omgeving. Het bedrijf heeft inmiddels drie winkels in Hilvarenbeek, Oisterwijk en Bladel.

Traditie en innovatie

Ondanks de vele veranderingen in honderd jaar blijft het bakkersvak centraal staan. Dennis Swaanen werkt met graan uit de regio, dat wordt gemalen bij Molen De Doornboom in Hilvarenbeek. Het Brabantse worstenbrood is een belangrijke specialiteit, waarbij de bakkerij samenwerkt met lokale slagers en streekwinkels.

Innovatie speelt eveneens een grote rol. Zo gebruikt het familiebedrijf kunstmatige intelligentie om de voorraad in winkels beter te voorspellen. Ook in 1926 liet de bakkerij al zien met de tijd mee te gaan door ‘electrisch’ bakken te introduceren.

Erkenning voor vakmanschap

Het Predicaat Hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding voor kleine en middelgrote bedrijven die minimaal 100 jaar bestaan en een belangrijke rol spelen in hun regio.