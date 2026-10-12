Steenbergen oefent voor langdurige stroomuitval

De gemeente Steenbergen heeft vorige week een crisisoefening gehouden om zich voor te bereiden op een langdurige stroomuitval. Medewerkers oefenden met een fictieve situatie en testten het noodstroomaggregaat in het gemeentehuis.

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Medewerkers van de gemeente Steenbergen speelden vorige week een scenario waarin de hele gemeente zonder stroom zat. Naarmate de fictieve stroomuitval langer duurde, kwamen er steeds meer problemen naar boven. Diverse crisisteams werkten samen om oplossingen te vinden en hulp aan inwoners te organiseren.

Tijdens de oefening werd ook het noodstroomaggregaat in het gemeentehuis getest. Dit apparaat zorgt ervoor dat belangrijke voorzieningen blijven draaien in geval van een echte stroomuitval. Het gemeentehuis moet in noodsituaties operationeel blijven om inwoners te kunnen ondersteunen.

Voorbereiding voor inwoners

Een langdurige stroomuitval heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. De gemeente Steenbergen benadrukt dat niet alleen zij, maar ook inwoners zich moeten voorbereiden op onverwachte situaties. Denk bijvoorbeeld aan het inslaan van een noodpakket met basisbenodigdheden.

Zonder elektriciteit, internet of stromend water kan het leven flink ontregeld raken. Door nu al maatregelen te nemen, kunnen inwoners zichzelf en anderen helpen in tijden van nood.