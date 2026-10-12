Militaire helikopteroefeningen in onze gemeente

Op 14 en 15 oktober vinden er militaire helikopteroefeningen plaats in de gemeente Meierijstad . Chinook-helikopters van het Defensie Helikopter Commando trainen dan onder meer het maken van zogenaamde buitenlandingen.

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De oefeningen worden gehouden op woensdag 14 oktober in de middag en op donderdag 15 oktober aan het eind van de ochtend en begin van de middag. Tijdens deze trainingen worden eenheden afgezet en opgehaald op niet-militaire landingslocaties. Dit soort oefeningen zijn belangrijk voor het opleiden en gereed maken van militairen.

Om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken, worden gebieden met veel bebouwing, industrie- en havengebieden en plekken waar veel mensen bijeenkomen vermeden. Ook de aanvliegroutes en hoogten zijn zo gepland dat de hinder zo laag mogelijk blijft.

Chinook-helikopters

De oefeningen worden uitgevoerd met Chinook-helikopters. Dit zijn grote militaire transporthelikopters die worden ingezet voor het vervoeren van troepen en materieel. Het Defensie Helikopter Commando is verantwoordelijk voor de trainingen.

Hoewel er maatregelen worden genomen om de hinder te verminderen, kunnen de vliegbewegingen toch overlast veroorzaken. Eventuele schade of klachten kunnen gemeld worden via het meldpunt van de luchtmacht.