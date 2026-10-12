Advertentie
Stroomstoring in Waardhuizen: oorzaak nog onbekend
• Aangepast
De stroomstoring in Waardhuizen is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds kwart voor vier vanmiddag zonder stroom. De storing duurde tot tien voor vijf.
De storing in Waardhuizen, een dorp in de gemeente Altena, begon vanmiddag om kwart voor vier. Minder dan 25 adressen werden hierdoor getroffen. De stroomvoorziening was weer hersteld om tien voor vijf.
De oorzaak van de storing is nog niet bekend en wordt verder onderzocht door de netbeheerder. Het postcodegebied dat getroffen was, is 4287.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie