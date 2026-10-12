Boxtel helpt bewoners met gratis geveltuinen

De gemeente Boxtel biedt bewoners gratis geveltuinen, groene gevels en hulp van een tuincoach om de leefomgeving te vergroenen.

Gevonden voor jou

De gemeente Boxtel wil meer groen in woonwijken en helpt inwoners op verschillende manieren. Zo kun je een gratis geveltuin laten aanleggen, kiezen voor een groene gevel met klimplanten of een boomspiegel adopteren. Een boomspiegel is de grond rondom een boom die je zelf kunt beplanten.

Deze initiatieven hebben meerdere voordelen. Ze zorgen voor een betere biodiversiteit, helpen wateroverlast te verminderen door regenwater op te vangen en bieden verkoeling tijdens warme zomers. Het vergroenen van de omgeving draagt ook bij aan een prettigere leefomgeving.

Hulp van een tuincoach

Voor bewoners die niet weten waar ze moeten beginnen, stelt de gemeente een tuincoach beschikbaar. Deze expert kan helpen bij het bedenken van ideeën en het kiezen van oplossingen die passen bij jouw woning en tuin. Zo wordt het makkelijker om je directe omgeving groener te maken.