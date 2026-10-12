NAC-trainers bezorgen G-voetballers mooie avond

Op sportpark De Heikant in Prinsenbeek hebben trainers van NAC en andere clubs een bijzondere avond georganiseerd voor G-voetballers. Tijdens Coaches on Tour werden de Voetbal+-teams begeleid door bekende namen uit de voetbalwereld.

Gevonden voor jou

Op initiatief van verschillende voetbalclubs, waaronder NAC Breda, kwamen trainers en stafleden samen om G-voetballers een unieke ervaring te bieden. Naast de trainers van NAC waren ook coaches van RKC Waalwijk, Willem II, FC Den Bosch, TOP Oss, FC Utrecht en de KNVB aanwezig. Elk van hen begeleidde een Voetbal+-team tijdens de wedstrijden.

NAC Breda was met een grote groep vertegenwoordigd. Hoofdtrainer Rick Kruys, keeperstrainer Rick van der Mast, assistent-trainer Anouar Diba en teammanager Jarmo Wierikx waren erbij. Ook NAC Vrouwen-trainer Deepak Mohanlal, assistent-trainer Mathijs Kreugel en drie speelsters van NAC Vrouwen speelden een actieve rol.

Enthousiasme en prijzen

De avond begon met een warming-up, geleid door Niek Ripson, performance manager bij NAC. Daarna speelden de teams drie wedstrijden en namen ze deel aan een penaltyreeks. Bij de junioren werd het team van NAC, onder leiding van de speelsters en staf van NAC Vrouwen, uitgeroepen tot winnaar. Ook bij de senioren viel NAC in de prijzen, dankzij een loting door oud-speler Ralf Seuntjens.

De teams straalden trots in hun clubkleding. Voor sommige spelers was dat een hoogtepunt. Een speler liet enthousiast weten zijn tenue de volgende dag naar school te willen dragen.

Betekenisvolle avond

De trainer van Beek Vooruit benadrukte hoe belangrijk deze avond is voor de G-voetballers. Het geeft hen het gevoel dat hun talent wordt gezien en dat ze net zo waardevol zijn als andere sporters. Volgens hem draagt een evenement als Coaches on Tour bij aan het zelfvertrouwen en de zichtbaarheid van de spelers.

De avond in Prinsenbeek werd afgesloten met veel blije gezichten en een gevoel van trots bij de deelnemers. Een geslaagde bijeenkomst op sportpark De Heikant.